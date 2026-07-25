Yemen Silahlı Kuvvetleri: Aramco tesislerini hedef aldık

Arap medyasına göre; Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın ülkenin hava sahasının ihlal edilmesi üzerine hava savunma sistemlerinin düşman uçaklarıyla çatışmaya girdiğini ve halka yönelik olası suçların önüne geçildiğini belirtti.

"Aramco tesisleri hedef alındı"

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen iki kritik askeri operasyon hakkında şunları kaydetti:

“İki önemli askeri operasyon icra ettik. İlk operasyonda, Cizan’daki Aramco tesisleri onlarca balistik füze ve İHA ile hedef alındı. İkinci operasyonda ise Yanbu’daki Aramco’ya bağlı hassas hedefler çok sayıda füze ve İHA ile vuruldu. Her iki operasyon da başarıyla tamamlandı ve düşmana ağır darbeler indirildi”

"Egemenliğimize saldırı kabul edilemez"

Suudi Arabistan’ın bölgedeki tutumunu eleştiren Seri, gerilimin tırmanmasının Suudi Arabistan’ın halka yönelik abluka ve Yemen’in egemenliğine yönelik ihlallerini sürdürme ısrarını gösterdiğini ifade etti. Seri, “Bu durum kabul edilemez. Özgür, inançlı ve mücadeleci milletimiz, bu saldırılara karşı şiddetli ve sarsıcı bir şekilde karşılık verecektir” dedi.

"Deniz ablukası devam ediyor"

Askeri Sözcü, Suudi Arabistan’ın 12 yıldır süregelen haksız ablukasına ve saldırılarına yanıt olarak, Suudi güçlerine yönelik uygulanan deniz ablukasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"Kuşatmaya karşı kuşatma"

Operasyonların kapsamının genişleyebileceğinin sinyalini veren Yahya Seri, “Önümüzdeki saat ve günlerdeki gelişmelere bağlı olarak, ‘kuşatmaya karşı kuşatma’ ve ‘tırmanmaya karşı tırmanma’ denklemi çerçevesinde adımlarımızı atmaktan ve operasyonlarımızın kapsamını genişletmekten asla tereddüt etmeyeceğiz” diye konuştu.

