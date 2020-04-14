İran ile Umman arasında yeni deniz yolu hattı açıldı

İran Ticaret Geliştirme Örgütü Sorumlusu Hamid Zadbum, İran ile Umman arasında yeni bir deniz yolu hattının açıldığını duyurdu.

500 ton meyve ve sebze taşıyan geminin Umman'ın ikinci limanı Al-Suwaiq’e ulaştığını ifade eden Zadbum, “Yeni deniz yolu hattında haftada beş servisin yapılması planlanmıştır” dedi.

Zadbum, komşu ülkelere gıda ve mal taşıma konusunu takip ettiğini belirterek, "İki ülke arasında 3’üncü deniz yolu hattının açılması için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Halihazırda İran’daki Bender Abbas Limanı ile Umman’daki Sultan Kabus Limanı arasında yük taşımacılığı yapılmaktadır.