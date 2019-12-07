  1. Ekonomi
7 Aralık 2019 - 11:51

İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı başladı

İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı başladı

İran-Umman 18. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı bugün İran Sanayi, Ticaret ve Madencilik Bakanı Rıza Rahmani ile Umman Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Mesut Elsuneydi’nin katılımıyla başladı.

İran-Umman 18. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı bugün sabah saatlerinde İran Sanayi, Ticaret ve Madencilik Bakanı Rıza Rahmani ile Umman Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Mesut Elsuneydi’nin katılımıyla başladı.

İran Ticaret Geliştirme Örgütü Sorumlusu Hamid Zadbum basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantı sırasında iki bakanın spor ve denizcilik alanındaki işbirliği belgelerine imza atacağını aktardı.

İran ile Umman’ın kalite ve standardizasyon konularında da işbirliği yapacağını ifade eden Zadbum, “İki ülke ticaret, yatırım, sanayicilik, serbest  bölgeler, çevre, elektrik ve gaz alanında işbirliği yapıyor.” diye konuştu.

News Code 1882905

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