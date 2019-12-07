İran ile Umman arasında feribot seferleri yeniden başlıyor

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinde yer alan Çabahar Limanı’na ziyarette bulundu.

Çabahar’daki Şehid Beheşti Limanı’nın gelişebilmesi için temeli atılan kalkınma projesinin birinci aşamasının tamamlandığını belirten İslami, bu limanının kapasitesinin 8,5 milyon ton olduğunu dile getirdi.

İslami ayrıca, "Umman'ın başkanti Maskat ile Çabahar Limanı arasındaki feribot seferleri Aralık’ta yeniden başlayacak." dedi.

Bakan İslami, İran ile komşu ülkeler arasındaki feribot seferlerinin artması gerektiğine vurgu yaptı.