İranlı din aliminden bazı haber ajanslarının iddialarına yanıt

İslam Kültür ve Düşünce Araştırma Enstitüsü Kur'an Beşeri Bilimler Bölüm Başkanı Hüccet-ül İslam Kasım Tarhan, kaleme aldığı bir yazının yayınlanmasının ardından, bazı muhalif kanallar bu dini alimin ifadelerini bozarak şüphe yaratmaya çalıştılar.

Hüccet-ül İslam Tarhan yeni bir yazıda Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) hasta olup olmama olasılığı ile ilgili ortaya çıkan şüphelere yanıt verdi:

"Tüm haber ajansları çekici başlıklarla daha fazla okuyucu çekmeye çalışır. Ancak muhalif haber ajansları da, haberleri olduğu gibi değil, istedikleri gibi yazarlar. İran İslam Devrimi tarihi boyunca sadece anlayışlı insanların inancının artmasına yol açan bu tür yaramazlıkları fazlasıyla gördük.

Geçenlerde koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) nasıl bir rolü olduğu sorusuna uygun bir cevap vermeye çalıştığım bir yazı yayınladım.

Yayınladığım yazıda 5 maddeden bahsettim. İlk madde şöyleydi:

"Hz. İmam Mehdi (a.c), tıpkı Allah'ın dini ve geleneğinin böyle olmadığı gibi nedenler ve sonuçlar sistemini bozmayacaktır. Dünya bir nedenler sistemi tarafından yönetilmektedir, bu nedenle bu dünyanın bir parçası olarak İmam Mehdi'nin (a.c) de bir hastalıktan etkilenebilerek bizden sağlığı için dua etmemiz istenilebilir."

Bu ifadenin ardından Allah'a ve dine inanmayan muhalif kanallar din konusunda halka yalan haberler vermeye başladı.

Kötü niyetleriyle hareket eden düşmanlarla konuşmuyorum. Acı olan bu kanalların kullandığı başlıklarla bazı inançlı insanların kalbini sarstığı ve onların metnin aslına bakmadan yargıladıklarıdır.

Bu yüzden bazı noktaları belirtmenin gerekli olduğunu düşünüyorum:

- Evren sebepler ve sonuçlar sistemi tarafından yönetilir ve maddi ve manevi nedenlerin her birinin etkileri vardır. Bir sebep gerçekleşirse sonuçları da gerçekleşebilir. Bu yüzden bir hastalığın nedeni olduğunda, hastalığın da ortaya çıkabileceğini söylüyoruz. Bu, Allah'ın dünyayı temel alarak yönettiği nedenler ve sonuçlar sistemidir ve masum imamlar (a.s) da bu sisteme karşı hareket etmeyecektir. Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) de bu felaketi ortadan kaldırmamasının sırrı bu olabilir.

- Bu kuralın yaygınlığını göstermek için, İmam Mehdi'nin (a.c) bile bir hastalığa yakalanabileceği ve bu nedenle Şiilerin sağlığı için dua etmeleri isteniliyor. Hastalığa yakalanma ve insanların dualarıyla iyileşme olasılığı, imamlar gibi insanların yaşamını içeren nedenler ve sonuçlar kuralına bir kanıttır.

- Ne yazık ki bazı muhalif haber ajansları art niyetleri nedeniyle Hz. İmam Mehdi'nin (a.s) hastalıktan muztarıp olduğunu iddia ederek cevabı değiştirdi. Bazıları da yazarın İmam'ın (a.c) koronavirüse yakalandığını ve halkın dualarına ihtiyaç duyduğuna inandığını iddia ettiler.

- İmamlar (a.s) da bu dünyanın bir parçası olarak diğer insanlar gibi yaşarlar. Bu nedenle özel ilahi bilgiden yararlansalar da yüksek mertebelere sahip olsalar da hasta olmaları mümkündür.

-Hz. İmam Mehdi (a.c) de bu kuralın dışında olmayarak hastalanabilir. Ancak kendisinin bir gün zuhur ederek yeryüzünü adaletle dolduracağını biliyoruz. Bu nedenle hem İmam'ın hastalanabileceğine hem de hastalığa yenik düşmeyeceğine inanıyoruz.

- Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) Allah tarafından korunması, evrenin sebep ve sonuç kuralını ihlal etmek anlamına gelmez. Aslında Allah, o hazreti maddi ve manevi yollarla koruyacaktır, yani imam tıpkı yaşamının başka nedenlerle korunduğu gibi hastalık yoluyla da hastalanabilir. Şiilerin imamları için dua etmeleri, imamlarının sağlığını korumada etkili olan sebeplerden biridir.