İran koronavirüsü 2 ila 5 dakikada tespit eden kit üretiyor

Gelişmiş Sanayii Geiştirme ve Destekleme Fonu Başkanı Reza Nakipur Asl, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 7 yerli şirkete 117 milyar riyal değerinde kredi tahsis edildiğini belirtti.

Fon başkanı, “Yeni faaliyete başlayan bu şirketlerden birinin günlük koronavirüs hızlı tanı kiti üretim kapasitesi 27 bin adet. Bu hızlı kit 2 ila 5 dakikada Kovid-19 hastalığını tespit edebiliyor” dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, İran'da üretilen kovid-19 antikor tanı kiti ile antikor temelli korona hızlı testinin yakında piyasaya sunulacağını duyurmuştu.

İran Savunma Bakanlığı'nın yerli koronavirüs tanı kiti 30 Mart'ta Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nda tanıtılmıştı.