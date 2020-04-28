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28 Nis 2020 19:39

Rusya Hafter’in Libya yönetimine el koyduğu açıklamasını onaylamadı

Rusya Hafter’in Libya yönetimine el koyduğu açıklamasını onaylamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’in siyasi anlaşmadan çıktıkları ve ülke yönetimini üzerine aldıkları yönündeki açıklamasını onaylamadıklarını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, dün ulusa sesleniş konuşmasında Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kurulmasını öngören Suheyrat Anlaşması’ndan çekildiklerini ve ülke yönetimini üzerine aldıklarını belirtmişti.

BRICS ülkeleri dışişleri bakanlarının video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov, “Mareşal Hafter ile konuşmayı reddeden Sayın Serrac’ın son açıklamasını da onaylamadık, şimdi Mareşal Hafter’in tek başına Libya halkının nasıl yaşayacağına karar vereceği açıklamasını da onaylamıyoruz. Her iki açıklama da kalıcı bir uzlaşmanın bulunmasına yardımcı olmuyor. Kalıcı uzlaşma olmadan da mevcut durumdan çıkmak mümkün değil” ifadesini kullandı.

News Code 1886113

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