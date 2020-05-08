Tahran'ın doğusundaki depremde yaralıların sayısı arttı

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar, Tahran eyaletinde meydana gelen depremdeki yaralıların sayısının 33'e çıktığını söyledi.
Tahran Valisi Enuşirvan Muhsini Bendpey, depreme ilişkin yaptığı son açıklamada deprem nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Tahran'da bugün yerel saatle 00.48'de, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Sismoloji Merkezinin açıkladığı verilere gore depremin merkez üssü Mazenderan ve Tahran Eyaletleri sınırı.
Tahran’da deprem nedeniyle korkan ve paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.
Demavend kentinde 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yerel saatle 08.30'a kadar 34 artçı deprem yaşandı.
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