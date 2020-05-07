Tahran'da gece yarısında şiddetli bir deprem meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'da bugün yerel saatle 00.48'de, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Sismoloji Merkezinin açıkladığı verilere gore depremin merkez üssü Mazenderan ve Tahran Eyaletleri sınırı.

Tahran’da deprem nedeniyle korkan ve paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.

İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, şu ana kadar 60 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Halidi, deprem sonrasında ilk yardım ekiplerinin bölgeye gönderildiğini söyledi.