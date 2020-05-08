DSÖ: Afrika önlemler alınmazsa bir yılda 30 milyon vaka görülebilir

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Afrika kıtası için birkaç yıl daha etkili olabileceğini, gelecek 1 yılda 190 bin kişinin ölümüne neden olabileceğini söyledi.

DSÖ’nün uyarısında Afrika kıtasında gelecek 6 ay içinde 10 milyon insanın enfekte olabileceği belirtildi. DSÖ’nün yayınladığı araştırma, Koronavirüs önlemleri sıkı uygulanmazsa Afrika kıtasının 1 yıl içinde 29 milyon ile 44 milyon vaka arasında görebileceğini ortaya çıkardı. Öngörülerin gerçekleşmesi durumunda kıtadaki sağlık kapasitesinin kaldıramayacağı, bir milyon insan başına 9 yoğun bakım ünitesi düştüğü belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Temsilcisi Dr. Marshidiso Moeti, “Covid-19 Afrika’da dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi hızla artmasa da kıtanın kalabalık bölgelerinde bulaş hızlanacak. Bölgedeki hükûmetler gerekli adımları atmazsa salgın uzun yıllar hayatımızda kalabilir” dedi.

Afrika’da toplam 51 bin Koronavirüs vakası kaydedildi ve 2 bin 12 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: T24