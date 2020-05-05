İran yapımı tanı kiti Almanya'ya ihraç edildi

İran'da bilgi tabanlı bir şirket tarafından yapılan yeni tip koronavirüs tanı kitleri bugün sabah saatlerinde başkent Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan Almanya'ya ihraç edildi.

İhraç edilen kitler 40 bin korona testi yapma kapasitesine sahip ve doğruluk, performans ve zamanlama açısından günün tüm standartlarına uygundur.

İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari dün, önümüzdeki haftalarda İran yapımı koronavirüs tanı kitlerinin Almanya ve Türkiye'ye ihraç edileceğini söylemişti.

Öte yandan Türkiye, Ekvador ve Brezilya, İspanya, Belçika, İtalya ve Güney Kore de İran'dan korona tanı kitleri alma talebinde bulunmuştur.