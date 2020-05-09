Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 14 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 276 bin 253 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 387 bin 274 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 14 bin 503'e yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 322 bin 163 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 78 bin 616 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA