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9 May 2020 13:40

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 14 bini geçti

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 14 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 14 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 276 bin 253 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 387 bin 274 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 14 bin 503'e yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 322 bin 163 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 78 bin 616 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

News Code 1886345

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