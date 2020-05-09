Dünya Sağlık Örgütü İran’ın korona mücadelesini takdir etti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur,kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "DSÖ İran Temsilcisi Dr. Hamelman, (Tahran'daki) İran Pasteur Enstitüsü'nü ziyaret ederken, ülkenin son aylarda Kovid-19 tanı kapasitesini geliştirme konusundaki çalışmalarını takdir etti." dedi.

Cihanpur ayrıca, "Dünya Sağlık Örgüyü geçtiğimiz günlerde ülkemize 100 bin adet yeni koronavirüs tanı kiti hediye etti." ifadesini kullandı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Koronavirüs İran'da ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görüldü.