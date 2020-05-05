Suriye ordusu Siyonist güçlerinin hava saldırısına karşı koydu

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan askeri bir kaynak, dün gece saat 22:32'de hava savunma sistemlerinin ekranlarında Asrya kuzeydoğusundan gelen düşman bir savaş uçakları saptandığını ifade etti. kaynak, düşman savaş uçakları’nın El Sfire ilçesinde bulunan askeri envanterini füzelerle hedef aldığını ve saldırıda bulunan füzelere karşı koyulduğunu ekledi.

Askeri kaynak, saldırının neden olduğu hasarlar incelenmekte olduğunu ekledi.

Başka bir askeri kaynak da saldırıda Suriye'nin Ürdün sınırı yakınında yer alan ABD güçlerinin kontrolündeki El Tanf Üssü hava sahasının kullanıldığını kaydetti.