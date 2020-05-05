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5 May 2020 10:24

Suriye ordusu Siyonist güçlerinin hava saldırısına karşı koydu

Suriye ordusu Siyonist güçlerinin hava saldırısına karşı koydu

Suriye ordusuna ait hava savunma sistemleri, Siyonist güçlerinin Halep kırsalı El Sfire ilçesine yönelik yaptığı hava saldırısına karşı koydu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan askeri bir kaynak, dün gece saat 22:32'de hava savunma sistemlerinin ekranlarında Asrya kuzeydoğusundan gelen düşman bir savaş uçakları saptandığını ifade etti. kaynak, düşman savaş uçakları’nın El Sfire ilçesinde bulunan askeri envanterini füzelerle hedef aldığını ve saldırıda bulunan füzelere karşı koyulduğunu ekledi.

Askeri kaynak, saldırının neden olduğu hasarlar incelenmekte olduğunu ekledi.

Başka bir askeri kaynak da saldırıda Suriye'nin Ürdün sınırı yakınında yer alan ABD güçlerinin kontrolündeki El Tanf Üssü hava sahasının kullanıldığını kaydetti.  

News Code 1886251

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