İran: Arabulucu olmasa da Riyad ile sorunları çözmeye hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Musevi, mübarek Ramazan ayının son cuması olarak bilinen Dünya Kudüs Günü'nün önemine değinerek, "İşgal ve saldırganlık sürdüğü sürece, Kudüs Günü de var olacaktır ve İran milleti de bu konuda ön plandadır. Bu yıl, son olaylardan dolayı farklı bir Kudüs Günümüz olacak ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei İslam ümmetine hitap edecektir" dedi.

Irak ve Afganistan'ın siyasi istikrara kavuşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Musevi, iki dost ve komşu ülke olarak Irak ve Afganistan'ın İran için özel bir yeri olduğunu söyledi.

Musevi, ABD’nin Venezuela’ya giden İran petrol tankerlerini taciz etmekle tehdit etmesine ilişkin olarak, "Bağımsız devletler arasında serbest ticaret yapmak meşrudur. Yasadışı olan ABD'nin buna müdahale etmesidir. Trump'ın ABD'si, tüm dünyayı alarma geçiren uluslararası anarşizmin peşinde" ifadesini kullandı.

Musevi sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin İran petrol tankerine yönelik tehdidi yasadışı bir eylemdir. Eğer bir şey yapmaya kalkışırlarsa, biz de onların eylemlerine karşılık vereceğiz. ABD bir ülkeden hoşlanmıyorsa, başkalarını o ülkeyle ticaret yapmamaya zorlayamaz. İsviçre’nin İran büyükelçisini çağırdık ve Bakan Zarif de ABD’nin İran tarafından Venezuela’ya gönerilen tankelerini taciz etmek için Karayip bölgesine deniz güçleri göndermek istediği iddialar nedeniyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup yazdı."

Musevi, Afgan göçmenleri iddiasyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu:

"Tüm dünyada sınır kontrolü önemlidir ve sınırdan geçiş için izin verilmelidir. Tüm sınırlarda bazıları sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışıyor ve sınır muhafızları bu durumda onların ülkeye yasadışı girmesini engellemekle sorumludur.

Ülkemizde milyonlarca Afgan vatandaşı yaşıyor. Ancak komşu ülkeyi sınır kontrolü konusunda özen göstermeye çağırıyoruz. O gece hava koşulları iyi değilmiş ve söz konusu suçlama ile ilgili olarak, sınır muhafızlarımızdan hiçbir rapor gelmemiştir. Biz bu konuyu takip ediyoruz."

İran'ın Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile rakibi Abdullah Abdullah arasında yetki paylaşımı anlaşması imzalanmasındaki rolüne ilişin açıklama yapan Musevi, "Doğudaki komşumuz Afganistan, iki ülke arasındaki bağlar, ekonomik ve güvenlik meselelerinden dolayı bizim için önemlidir. Bu yüzden güvenli bir Afganistan'ın olması da İran için önemlidir. Seçimden Afganistan'daki gelişmeleri takip ediyoruz ve bu ülkenin tüm önemli partileri, grupları ve isimleri ile görüşmelerimiz oldu. Bu da dünkü anlaşmayla sonuçlandı" değerlendirmelerinde bulundu.

ABD'li senatör tarafından önerilen korona barış planına dikkati çeken Musevi, "İran İslam Cumhuriyeti, ABD'yi kötü geçmişiyle hatırladığı için bu ülkeyle müzakere etme niyetine değil" diye konuştu.

Musevi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran'a yönelik silah yaptırımlarının uzaltılmasıyla ilgili açıklamalarına değinerek, "Avrupalıların iki yıldır ABD'nin tek taraflılığına uygun bir karşılık vermeyi düşündüklerine karışmadığımız gibi onların pratikte de bir şey yapmalarıyla bir ilgimiz yok. Biz artık kendi işimizi yapıyoruz" diye konuştu.

İranlı yetkili ayrıca, Bağdat'ın Tahran- Riyad arasında arabulucuk yaptığına dair yayınlanan hebere ilişkin olarak, "Bu konuyu biz de basından duyuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi arabuluculuk olsun veya olmasın, Riyad ile sorunları çözmeye hazırız" şeklinde konuştu.