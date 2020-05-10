İranlı yönetmen ABD'deki festivalde jüri üyesi oldu

İranlı yönetmen ve yazar Humen Naderi, bu sene 7’ncisi ABD’de düzenlenecek Free Speech Film Festivali’nde jüri üyeliği yapacak.

Yönetmen Naderi’nin kısa film eseri daha önce Türkiye’de gerçekleşen Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali ile Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali’nde gösterilmişti.

American INSIGHT tarafından kurulan Free Speech (serbest konuşma) festivali dünyanın dört bir yanından, yasalar ve insan haklarına yönelik eserleri izleyicilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Sözü geçen film festivali önümüzdeki 20 Eylül 2020 tarihinde başlıyor.