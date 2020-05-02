Çağdaş İran şairi Türk şiirseverlere tanıtılacak

İran çağdaş edebiyatının şairi Kayser Aminpur'un vefatının yıldönümü dolayısıyla internet üzerinden şairin yaratığı eserleriyle ilgili bir program gerçekleşecek.

İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ataşeliği ve İstanbul Farsça Eğitim Merkezi tarafından Türkçe olarak düzenlenecek "İran Çağdaş Edebiyatında Kayser Eminpur'un Şiirleri" adlı programda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Ali Güzelyüz ve İstanbul Farsça Eğitim Merkezi öğretmeni olan Dr. Nasrin Seyed Zavar Instagram üzerinden canlı yayın olarak konuşma yapacak.

Bu programı 5 Mayıs Salı günü Türkiye saatiyle 18:30'da @farsca_istanbul instagram adresinden izleyebilirsiniz.

Kayser Eminpur Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde Doktora derecesine kadar eğitimini sürdürdü. 1979-1987 tarihleri arasında haftalık Soruş dergisinin şiir bölümü editörlüğünü yaptı. Dörtlüklerden oluşan "Güneşin Sokağında" adlı ilk şiir kitabı 1984 yılında yayınlandı. Bu eseri, "Sabah Teneffüsü" adlı kitap izledi. 1988'de el-Zehra Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve 1990 yılında Tahran Üniversitesine geçerek bu görevini vefatına kadar sürdürdü. Dr. Eminpur, 2003 yılında Fars Dili ve Edebiyatı Akademisinin daimi üyesi olarak seçildi.

2000 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda çeşitli hastalıklara maruz kaldı. Uzun süren tedavilerden sonra 30 Ekim 2007 tarihinde hastanede hayatını kaybetti ve doğum yeri olan Gotvend şehrinde toprağa verildi.

Aşk Dilinin Grameri adlı son şiir kitabı, İran'da defalarca basıldı ve 2009 yılında “yılın kitabı” seçildi.