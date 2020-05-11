İran donanmasına ait savaş gemisi Umman Denizi'nde kaza geçirdi

İranşehir Tıp Bilimleri Üniversitesi Dekanı Muhammed Merhran Eminiferd, Umman Denizi’ndeki kazada yaralanan 15 kişinin Çabahar kentindeki İmam Ali (as) Hastanesi'ne nakledildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İran'ın güneyindeki Bender Cask karasularında düzenlenen tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisi kaza geçirdi. Olayda bir kişi şehit düştü.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinde meydana gelen kazada bir kişi şehit düştü. Birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi.