Filistin direniş grubundan Azerbaycan'a "Karabağ" desteği

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde din adamları ve kültürel aktivistler tarafından ilan edilen 'Kudüs Haftası' münasebetiyle "Siyonist Rejimin çöküşü ve Kudüs’ün Geleceği" başlığı altında bir seminer düzenlendi.

Video konferans yöntemiyle bu seminere katılan Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Tahran’daki temsilcisi Nasır Ebu Şerif, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkını 'cesur' bir millet olarak nitelendirerek, her zaman işgal altındaki topraklarını kurtarmak istediklerini söyledi.

Azerbaycan milletini 'Müslüman' ve 'direniş' milleti olarak tanıdıklarını dile getiren Ebu Şerif, Azerbaycan halkına seslenerek, “Eğer siz Filistin halkını ve topraklarını desteklerseniz, gelecekte de Filistin halkı size destek olacaktır” dedi.

Dünyadaki tüm Müslümanların Filistin topraklarını kurtarmaya çalıştığına dikkati çeken Ebu Şerif, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu konuda kilit rolü olduğunu belirtti.

Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Tahran'daki temsilcisi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ortak bir acımız var. Filistin toprakları gayri Müslümanlar tarafından işgal edilmiiştir; Karabağ da öyle. İşgalci güçler Azerbaycan'a ait olan ve Azerbaycan halkının hakkı olan bu toprakları işgal etmiştir. Filistin'de de sultacı güçlerin topraklarımızı işgal ettiği için aynı acıyı yaşıyoruz.

Biz Karabağ'ın İslam toprağı olduğuna ve Azerbaycan halkına ait olduğuna inanıyoruz. Azeriler Karabağ'da yaşıyor ve orada Azeri olmayanları kabul edemeyiz."

Filistin halkının Karabağ savaşında Azerbaycan'ı desteklediğini ve Azerbaycan halkına yardım etmek için elinden geleni yaptığını anlatan Ebu Şerif, "Ateşkes ilan edildiğine göre biz Karabağ'dan haber alamıyoruz. Bu durumda Karabağ'ın kurtulmasına yardım edemiyoruz. Bu nedenle düşmanlar Filistinliler ile Azerileri birbirinden uzaklaştırmak istiyor" ifadesini kullandı.

Filistin İslami Cihat Hareketi yetkilisi ek olarak, "Biz savaş sırasında Azerbaycan halkını destekledik ve hala onların haklarını geri kazanması gerektiğini vurguluyoruz" diye konuştu.