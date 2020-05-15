Direniş sahte İsrail rejiminin varlığına son verecek

İran Meclis Başkanı Danışmanı Emir Abdullahiyan, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Siyonistlerin bölgenin geleceğinde yeri olmayacak. Filistin topraklarının tamamı Filistinlilere aittir" dedi.
Direniş güçlerinin sahte İsrail rejiminin varlığına son vereceğini söyleyen Emir Abdullahiyan paylaşımında, "Yüce Allah'ın yardımıyla yakında Kudüs'te namaz kılacağız" diye konuştu.
Siyonistler 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları üzerinde işgal rejimini kurdu. Filistinliler o kara günün yarınına “nekbe” yani felaket adını verdi.
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