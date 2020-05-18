Güney Kore'den İran'a bir milyon dolarlık "korona" yardımı

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği, Seul'un yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele için İran'a korona teşhis kiti ve diğer sağlık malzemelerinden oluşan yaklaşık 1 milyon dolarlık yardım sağladığını duyurdu.

Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki dostluk doğrultusunda ve salgına karşı küresel mücadeleye yardımcı olmak için gönderilen bu sağlık ürünlerinin İran'ın gözetiminde bir tıbbi hizmet merkezine teslim edildiği belirtildi.

Güney Kore geçen ay da salgını ortadan kaldırmak için İran'a korona teşhis kiti ve dezenfektan içren 200 bin dolarlık yardım sağlamıştı.