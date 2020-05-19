İran'ın gönderdiği tıbbi yardım malzemesi Kırgızistan'da

Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Sınırların geçici olarak kapatılması ve uluslararası yolcu hava trafiğinin askıya alınması nedeniyle yabancı ülkelerde bulunan Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye tahliye edilmesi üzerine devam eden çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un talimatlarına uygun olarak İran İslam Cumhuriyeti’nin Meşhed kentinden charter uçuşuyla Bişkek'e beş vatandaş ve insani yardım geldi.

İran’dan gelen insani yardımın resmi teslim töreni Manas Uluslararası Havaalanı’nda Ulaştırma ve Yol Bakanı Canat Beyşenov ve İran’ın Bişkek Büyükelçisi Said Harazi’nin katılımıyla gerçekleşti.

İran’dan ülkeye kişisel koruyucu ekipmanı (maskeler, eldivenler, takım elbise, gözlük) ve ilaçları teslim edildi.

Kaynak: Kabar.kg