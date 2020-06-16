  1. Ekonomi
16 Haz 2020 13:05

İranlı yetkili:

Güney Kore, İran piyasasını ABD'nin taleplerine feda etmemeli

Güney Kore, İran piyasasını ABD'nin taleplerine feda etmemeli

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, "Seul hükümeti, İran halkının son on yıllarda Güney Kore menşeli teknolojik ürünlere olan güvenini ve İran piyasasındaki uzun vadeli çıkarlarını ABD'nin talep ve baskılarına feda etmemelidir" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Seul hükümeti, İran milletinin son on yıllarda Güney Kore menşeli teknolojik ürünlere olan güvenini ve İran piyasasındaki uzun vadeli çıkarlarını ABD'nin talep ve baskılarına feda etmemelidir" dedi.

Vaizi'nin atıığı tweette ayrıca, "Güney Kore'nin İran'ın bloke edilen mali varlıklarına erişimini kolaylaştırması gerekiyor" diye keydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Güney Kore'de bloke edilen yaklaşık 9 milyar dolarlık İran parasının iade edilmesi için Merkez Bankasına uluslararası kurumlar nezdinde girişimlerde bulunma talimatı vermişti.

News Code 1887165

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