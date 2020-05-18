Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti

Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.

Libya ile deniz sahası anlaşmasının mimarı olarak gösterilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, bugün istifa etti. Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Yaycı, istifa gerekçesini "Onurum, gururum incindi" sözleriyle açıkladı.

Tümamiral Yaycı, cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar ile Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmıştı.