İsrail'deki seçim sonuçlarında son durum: Netanyahu 53, Eisenkot 48 sandalye

El Meyadin televizyonunun işgal altındaki Filistin topraklarındaki muhabirinin aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki blok Knesset’te 53 sandalye kazanırken, Gadi Eisenkot’un bloğu 48 sandalyede kaldı.

Partiler bazında ise Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 26, Eisenkot’un liderliğindeki Yaşar Partisi 21 sandalye elde etti. Arap partileri ise toplam 19 sandalye kazandı.

Şu ana kadar sandalye dağılımında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Kabine kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa hiçbir blok ulaşamadı. Bu nedenle her iki blok da kabine kurabilmek için diğer siyasi oluşumlarla koalisyon yapmak zorunda.

İsrail Merkezi Seçim Komitesi, Knesset seçimlerinde oy sayımının bugün öğle saatlerine kadar tamamlanacağını açıkladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında salı günü gerçekleştirilen Knesset seçimlerinde oy verme merkezleri yerel saatle 22.00’de kapandı.