İranlı yetkili, Ensarullah Hareketi Sözcüsü ile Yemen'i görüştü

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Asger Haci, Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam ile telefonda Yemen'deki son gelişmeleri görüştü.
Yemen'deki koronavirüs salgınının ele alındığı görüşmede ülkenin yabancı güçlerin süregelen askeri saldırganlığı ve dayatılan acımasız bir kuşatma nedeniyle salgınla mücadele konusunda ciddi sıkıntılarla baş başa olduğuna değinildi.
İki taraf, insani yardımlar ve Yemen halkının ihtiyaç duyduğu tıbbi ilaçların teslimatının hızlandırması gerektiğine vurgu yaptılar.
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