Yemen'de sokağa çıkma yasağı

Mehra Vaisi Muhammed Ali Yasir, ilde ilk COVID-19 vakasının görülmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümete bağlı Acil Durum Komitesinin toplantısında salgınla mücadele kapsamında bir dizi karar alındığını belirtti.
Yasir, alınan kararlar arasında perşembe gününden başlamak üzere 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ile dükkanların kapatılmasının yer aldığını kaydetti.
65 kişide koronavirüs tespit edildi
Vatandaşları alınan kararlara uymaya çağıran Yasir, Mehra'daki ilgili makamların tüm imkanlarını kullanarak salgınla mücadele edeceğini açıkladı.
Yemen Sağlık Bakanlığı, hükümetin kontrolündeki bölgelerde COVID-19 vaka sayısının 65'e, can kaybının 10'a çıktığını açıklamıştı.
Kaynak: AA
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