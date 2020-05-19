ABD'de göçmen gözaltı merkezlerinde koronavirüs krizi

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) merkezlerinde gözaltında tutulan 1000'den fazla göçmenin yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

ICE merkezlerinin resmi verilerine göre 2 bin 172 göçmene test yapıldı, hemen hemen yarısının testi pozitif çıktı. ICE, Koronavirüs'e karşı risk grubunda olan göçmenlerin serbest bırakılması için çalıştıklarını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tıbbi risk altında olan gruba bakılarak ICE, 900 kişiyi göç hikâyeler, sabıka, kamu güvenliğine potansiyel tehditi, ulusal güvenlik endişeleri göz önünde bulundurarak değerlendirdi ve serbest bıraktı."

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza merkezlerinde 9 Mayıs itibariyle 27 bin 908 kişi bulunduğu belirtildi.

Kaynak: T24