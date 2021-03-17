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17 Mar 2021 10:37

Biden'den göçmenlere: Buraya gelmeyin

Biden'den göçmenlere: Buraya gelmeyin

ABD Başkanı Biden, Meksika sınırındaki artan kaçak göçmen sayısına ilişkin, 'Göçmenlere açık bir mesaj verebilirim: buraya gelmeyin. Şehrinizi, şehrinizi veya toplumunuzu terk etmeyin.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletine yaptığı ziyaret esnasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Meksika sınırında yaşanan yasa dışı göçmen krizine yönelik soruları yanıtlayan Biden, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Biden, ülkeye gelen 'yasa dışı göçmenlerin birçoğunu geri gönderdiklerini' söylerken, Stephanopoulos, "Göçmen geçişlerindeki bu artışı tahmin etmemek bir hata mıydı?" diye sordu. Biden, bu soruya "Her şeyden önce şunu bilmelisiniz ki son 2 yıldır, 2019 ve 2020'de de bir artış vardı" yanıtını verdi.
Stephanopoulos'un Meksika sınırındaki durumun kötüleşme ihtimalini sorması üzerine de Biden, "Evet, bu olabilir" dedi.

Kaynak: Timetürk

News Code 1893191

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