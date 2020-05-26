Venezuela'ya petrol tankerleri gönderen İran dünyaya mesaj verdi

Venezuela Donanmasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Venezuela kara sularına sorunsuz giriş yapan "Forest" isimli tankere eşlik edilmeye başlandığı, tankerin Carabobo eyaletine bağlı El Palito limanına doğru yöneldiği açıklanmıştır. Venezuela Hava Kuvvetleri de limana ulaşana kadar tankere eşlik ediyor.

Öte yandan, dün Venezuela kara sularına giren "Fortune" isimli ilk tankerin El Palito'ya ulaştığı ve getirdiği petrolün de aktarılmaya başlandığı açıklanmıştı.

İran devlet televizyonu, "Fortune", "Forest", "Faxon", "Petunia" ve "Clavel" isimli, toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.

Mehr Haber Ajansı bu konuda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Aşağıda Doğu Perinçek'in verdiği yanıtları okuyabilirsiniz.

1 - Bilindiği üzere ABD’nin tehditlerine rağmen İran’a ait petrol tankerleri Venezuela’ya gidiyor. Sizce ABD’nin bu tehditlerinin yasal bir temeli var mı?

Amerika Birleşik Devletleri tamamen yasa dışı bir tavır içerisinde. İran gemilerinin Venezuela'ya gitmeleri uluslararası hukuka uygundur. Hiç kimse uluslararası sularda İran gemilerine karşı müdahalede bulunamaz. Kaldı ki gemiler Amerikan kara sularından ve Amerika'nın egemenlik alanındaki bölgelerden de geçmiyor. Doğrudan doğruya uluslararası sulardan sonra Venezuela'nın hakimiyeti altındaki karar sularına girecektir. O bakımdan ABD'nin İran'a ait tankerlerin Venezuela'ya ulaşmasına karşı müdahaleleri yasa dışıdır ve bu müdahalelerin de başarılı olma şansı yoktur. İran'ın bu konuda gösterdiği kararlılığını yürekten destekliyoruz.

2 – Size göre ABD neden bu tankerlere yönelik tehditlerini gerçekleştiremedi?

Çünkü ABD artık yalnızca tehditte bulunabiliyor ve yenilmiştir. Bütün dünyada ABD'nin hegemonyası başarısızlığa uğramıştır. Amerika'nın 1990'dan sonra dünyanın tek efendisi ben olacağım iddiaları fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Özellikle Batı Asya'daki Amerika girişimleri başarısız kalmıştır. ABD'liler Türkiye, İran, Suriye ve Irak toprakları üzerinde Kürdistan adıyla ikinci bir İsrail devleti kurmak istediler, bu da başarısız oldu. Amerika Birleşik Devletlerinin Pasifik Okyanusu'nda Çin'e karşı önerdiği tertipler de kesinlikle başarısız oldu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) üzerine deniz filolarını gönderdi, fakat Kore'nin kararlılığı karşısında Avustralya'ya rotalarını kırıp dönmek zorunda kaldılar. Bütün dünyaya baktığımız zaman ABD'nin silahla dayattığı bütün iddialarının artık geçersiz hale geldiğini, Amerika'nın yenildiğini görüyoruz. Bu arada Amerika'nın dolar imparatorluğu da yıkılmaktadır. Bütün bunlara baktığımız zaman Amerika'nın tehditlerini eyleme geçiremediğini anlıyoruz. Nitekim İran tankerlerinin de Venezuela'ya seferine müdahale edememiştir ve edemeyecektir.

3 - İran'a ait petrol tankerleri denizde uzun bir mesafeyi katedip Venezuela'ya gidiyor. Bazı uzmanlara göre, İran böylece dünyaya özellikle de ABD'ye önemli mesajlar vermek istiyor. Siz bu konuda ne dersiniz?

İran bütün dünyaya artık Amerika'nın iddialarının ve tehditlerinin boş olduğu konusunda bir mesaj vermiş olmaktadır. Yani İran dik duran ülkelerin, Amerika'nın tehditlerine boyun eğmeyen ülkelerin bu konuda başarılı olacaklarını kendi eylemiyle ispat etmiş olmaktadır. Bu bakımdan İran'ın mesajı son derece yerindedir. Zaten İran çok uzun yıllardan beri Amerika'nın tehditlerine boyun eğmemektedir. Bu açıdan da birçok dünya ülkesine örnek olan bir tavır içerisindedir. Biz Türkiye'den İran'ın ABD'ye karşı kararlılığını yürekten destekliyoruz ve paylaşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin sorunları da hem Batı Asya'da yani Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ambargolarda ABD'ye karşı direnmektir. Aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da Amerika'nın tehditlerine karşı mücadele gibi bir sorunu vardır. O nedenle İran'ın Amerika'ya karşı bu kararlılığı, bu mücadelesi Türkiye'de de sempatiyle sevgiyle izlenmektedir. Türkiye'nin vatan bütünlüğü mücadelesi ve kendi güvenliğini korumak için yürüttüğü çalışmalar için de çok kıymetli bir destektir.