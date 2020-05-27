İran'ın Venezuela ile petrol ticareti ABD'yi ilgilendirmez

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, İran'ın yaptırımlar ile koronavirüs salgını ile yüz yüze olduğunu belirterek, "Amerikalılar İran'ın Venezuela ile normal petrol ticaretine müdahale etmek istiyor. Bu ticaret onları ilgilendirmiyor ve (iddaları) herhangi bir yasa ile uyuşmuyor" dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkede yürütme, yargı ve yasama organları ile İran Silahlı Kuvvetleri arasında birlik olmasayıdı Karayip Denizi’nde tankerlermizin başına Cebelitarık’taki olay gelebilirdi. Fakat birlik ve beraberliğimiz bu olayın tekrarlanmasını engelledi"

Milletvekillerine hitap eden Ruhani, "Herhangi bir siyasi düşünce ve akıma bağlı olan vekiller ülkenin bugünkü durumunu çok iyi biliyorlar. Vatandaşalrın sorunlarını çözmek için hükümetin meclis ile birlikte çalışması ortak görevimizdir. Halkın umudunu gerçekleştirmek üzere hep birlikte çalışmalıyız" ifadesini kullandı.