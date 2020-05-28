Ruhani, Azerbaycan Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan halkının milli gününü kutladı.

Azerbaycan Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik mesajı gönderen Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, “İki ülke arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin iki ülkenin halkının menfaatleri yönünde giderek geliştirilip ilerletilmesini temenni ediyorum.” ifadesine yer verildi.

Ruhan ayrıca, dünyanın ve iki ülkenin koronavirüs salgınının üstesinden gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulardaki işbirliğinin sürdürülmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ülke halkı için sağlık ve başarılar diledi.