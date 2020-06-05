İran'da günlük koronavirüs vaka sayısı 3000′in altına indi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 63 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 8 bin 134'e çıktığını açıklayan Cihanpur, 2 bin 886 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 167 bin 156'ya ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 129 bin 741 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 573 olduğunu dile getirdi.