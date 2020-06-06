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6 Haz 2020 14:43

İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 8 bin 209'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2269 artarak 169 bin 425'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 578'inin durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 132 bin 38 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1886945

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