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7 Haz 2020 14:28

İran'da 134 bin 349 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı

İran'da 134 bin 349 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 8 bin 291 çıktığını açıklayan Cihanpur, 2 bin 364 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 171 bin 789 ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 134 bin 349 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 596 olduğunu dile getirdi.

News Code 1886971

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