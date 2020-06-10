İran-Türkmenistan sınırında yeni ulaşım köprüsü açıldı

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasına göre, Pazartesi günü yapılan açılış törenine her iki ülkenin ilgili bakanları ve bölge valileri video konferansla katıldı. Açılışta konuşan yetkililer, yeni köprünün Türkmen-İran ilişkilerinin daha da geliştirilmesi bağlamında önemini belirterek, Tecen Irmağı köprüsünün ticari, iktisadi ve taşımacılık ve alanlarında işbirliğini yoğunlaştıracağını vurguladı.

İran Karayolları ve Kentsel Gelişim Bakanı Mohammad Eslami, 96 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde inşa edilen köprünün İran ve Türkmenistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seviyesini yükselteceğini söyledi.

Eslami, iki ülke arasında demiryolu ve karayolu taşımacılığının ve transit geçişin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını duyurdu.

İki ülkeyi Tecen Irmağı üzerinden birleştiren köprüden günde 1000 Kamyon ve TIR’ın geçmesi bekleniyor.

TRT Avaz