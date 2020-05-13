İran, Türkmenistan ve Özbekistan arasında demiryolu işbirliği artacak

Türkmenistan’ın Türkmendemiryolları Ajansı’nda Türkmenistan, Özbekistan ve İran demir yol kuruluş başkanları arasında video konferanslı bir görüşme gerçekleştirildi.

Türkmen heyeti, ulaştırma ve haberleşmeden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgeldi Övezov ile temsil edilirken, Özbek tarafı Ulaştırma Bakanı Elyar Ganiyev, İran tarafı ise İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile temsil edildi.

Müzakereler sırasında taraflar, ulaştırma sektöründe işbirliğinin yoğunlaştırılması ve daha da geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası ulaştırma ve iletişim altyapısının oluşturulması konularında görüş alışverişinde bulundu. Bu alanda alınan önlemlerin ve fiili adımların pandemi ile bağlantılı ticaret ve ekonomik işbirliğinin gelişmesi üzerindeki etkisini önlediği düşünülmüştür.

Ayrıca, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda İran heyeti ile online görüşme yapıldı. Türkmen tarafına Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı, Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı, Devlet Gümrük Servisi, Devlet Sınır Servisi temsilcileri katıldı.

Görüşmede, Türkmenistan ile İran Cumhurbaşkanları arasında sağlanan mutabakat kapsamında Türkmen-İran işbirliğinin çeşitli yönleri, başta ulaşım ve sağlık, ortak tesislerin inşası konuları görüşüldü.

Dünyadaki epidemiyolojik durumu dikkate alarak, Türkmen-İran sınırının kontrol noktalarında ulaşım trafiğinin artırılması ve güvenliğin sağlanması konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Atavatan-turkmenistan.com