  1. Ekonomi
1 Haz 2020 09:52

İran ve Türkmenistan sınır kapılarını yeniden açıyor

İran ve Türkmenistan sınır kapılarını yeniden açıyor

İran ile Türkmenistan'ın 10 Haziran tarihinden itibaren sınır kapılarını açma konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

İran ile Türkmenistan'ın 10 Haziran tarihinden itibaren sınır kapılarını açma konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sınır kapıları sağlık protokollerine uygun olarak yeniden açılıyor.

Önceki ayda İran ile Türkmenistan’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki siyasi diyalog toplantısı video konferans formatında gerçekleştirildi.

İki ülkenin üst düzey yetkilileri koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan ortak sınırların sağlık protokollerine uymak şartıyla yeniden açılması gerektiğinin altını çizdiler.

News Code 1886836

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