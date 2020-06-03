İran-Türkmenistan sınırında üç dezenfeksiyon tesisi kuruluyor

İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları, uluslararası taşımacılık yapılan üç sınır kontrol noktasında kurulumu devam eden dezenfeksiyon ve dekontaminasyon tesislerinin işletilmesi konularını görüştü.

Video konferans toplantısında tesislerin çalışma şekli ile malların sınırdan geçiş prosedürü ile ilgili çeşitli konular ele alındı.

İran ile Türkmenistan arasında, Sarahs-Sarahs, Artık-Lutfabat ve Altın Asır - Incheburun sınır noktalarından Uluslararası Demiryolu ve TIR taşımacılığı yapılıyor. Halihazırda taşımacılığa kapalı olan sınır noktalarının, dezenfeksiyon ve dekontaminasyon tesislerinin devreye alınmasıyla açılması planlanıyor.

TRT Avaz