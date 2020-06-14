İran ile Afganistan'ın demiryolu hattı yakında hizmete açılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Gulamrıza Ensari, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıkalamda, "Bugünkü toplantıda, yabancı ülkelerle ticarette mal takası programının başlatılmasıyla birlikte Haf-Herat ve Reşt-Astara demiryolu hattı projeleri masaya yatırıldı" dedi.

İran ile Afganistan arasındaki Haf-Herat demiryolu hattı projesinin bu yazda tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Ensari, İran'ın ticaret ortaklarının mal takası yöntemini memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Ensari, "İran'ın en büyük avantajlarından biri, komşu ülkelerine kara ve demiryolları aracılığıyla erişebilmesidir. ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz taşımacılığı kısıtlaması göz önüne alındığında, bu ayrıcalığı iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz" diye konuştu.