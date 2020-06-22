İran: Dış provokasyonlar Tahran- Kabil ilişkilerini baltalayamaz

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker'e yanıt olarak attığı bir tweette şu ifadelerde bulundu:

"1- Bakınız göçmenlerin hakları hakkında kim konuşuyor! Seçim sloganı 'Duvar Örelim' olan ve acımasız sınır politikaları (Göçmen çocukları ebeveynlerinden ayırmak) nedeniyle kamu kınamasıyla karşı karşıya olan bir hükümet, Dünya Mülteci Günü'ne gelince, dünyaya vaazlar okuyor.

2- İki dost ülke olarak İran ve Afganistan tarihi ve kültürel bağlara dayanan köklü bir ilişkiye sahiptir. Kötü niyetleri olan dış provokasyonlar bu yakın ilişkiyi asla baltalayamaz.

3- İran on yıllardır ABD'nin müdahalaleri nedeniyle başlayan savaş ve çatışmalardan kaçan Afgan göçmenlere ev sahipliği yapmaktadır. İran olarak Afgan kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğiz ve bir kez daha ABD'yi bölgedeki istikrarsızlaştırıcı varlığına son vermeye çağrıyoruz."