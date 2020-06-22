İran-Afganistan ilişkileri Tahran'da değerlendirildi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, dünTahran'ı ziyaret eden Afgan mevkidaşı Mirwais Nab ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin geliştirilme yolullarını konuştu.

Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nab sosyal medya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı ile ekonomik, transit, siyasi ve sınır işlerini içeren Kapsamlı İşbirliği Anlaşması hakkında yapıcı bir görüşme yaptım. Afganların İran'daki durumunu yasallaştırmak bizim birinci önceliğimizdir" dedi.

Nab yaptığı paylaşımda ayrıca İran'ı Afganistanı destekleme ve bu ülkede barış sağlanması yönündeki çabalarından dolayı takdir etti.

Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer, dün siyasi ve ekonomik üst düzey bir heyetin eşliğinde iki günlük bir ziyaret için Tahran'a gelmişti.