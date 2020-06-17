ABD, Suriye'de Beşar Esad dahil 39 isme yaptırım kararını açıkladı

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Sezar Yasası' kapsamında içlerinde Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın da bulunduğu Suriye hükümetiyle ilişkili 39 kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Pompeo ayrıca önümüzdeki günlerde Beşar Esad’ı destekleyen çok sayıda başka kişi ve kuruluşu hedefleyen yeni yaptırımların açıklanacağını da vurguladı.

‘Sezar Yasası’ olarak bilinen, tam adıyla 'Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası', 21 Aralık 2019'da Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

Yasa, Suriye yönetiminin faaliyetlerine destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Yasa, şirketler bazında Suriye ile iş yapılmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.