Filistin direnişi Suriye'yı 'Sezar Yasası'na karşı destekliyor

Filistin İslami Cihad Hareketinin Lübnan'daki Temsilcisi İhsan Ataya, bu hareketin ve Filistin direniş gruplarının ABD'nin Suriye'ye yönelik uyguladığı yaptırım 'Sezar yasası'na karşı Şam'ı desteklediklerini bildirdi.

İhsan Ataya, "Suriye'yi hedef almak yeni bir mesele değil; Suriye tarih boyunca Filistin direnişini desteklediği ve Filistin davasına yönelik Siyonist- Amerikan planına karşı durduğu için hedef alınmaktadı" dedi.

Ataya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye kısa süre sonra bölgedeki çatışmaların doğasının Filistin ekseni etrafında döndüğünü ve bu nedenle Filistin'in kurtuluşu yolunda direnişe karşı tüm komploların karşısında güçlü bir engel olduğunu fark etti."

Filistinli yetkili ayrıca, " Suriye Filistin ve işgal altındaki toprakların Siyonist işgalcilerden kurtulmasına kadar tüm yaptırımlar karşısında durabilir" diye konuştu.

Sezar olarak bilinen yeni yaptırım kararı, aralarında Suriye cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşinin de bulunduğu 39 Suriyeli şahsiyeti kapsıyor.