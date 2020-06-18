İran'dan ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırım 'Sezar Yasası'na tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD tarafından Suriye yönelik 'Sezar Yasası'nın uygulanmasını uluslararası hukukun ve insan haklarının 'ihlali' olarak nitelendirdi.

Abbas Musevi, "Tüm dünyanın yeni tip koronavirüsle karşı karşıya olduğu durumda bu tür insanlık dışı yaptırımların uygulanması Suriye halkının çilelerini daha da arttıracaktır" dedi.

Musevi, "İran İslam Cumhuriyeti bu tür baskıcı ve tek taraflı yaptırımların değersiz olduğuna inanıyor ve onları Suriye halkına karşı ekonomik terörizm ve ABD'nin bu ülkeyi istikrarsızlaştırma çabalarının devamı olarak görüyor" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın geçmişte olduğu gibi yaptırımlara rağmen Suriye ile ekonomik işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün 'Sezar Yasası' kapsamında içlerinde Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın da bulunduğu Suriye hükümetiyle ilişkili 39 kişiye yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.