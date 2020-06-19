Suriye'de Amerika'nın uyguladığı tek yanlı yaptırımlar protesto edildi

SANA'nın haberine göre, Humus kentinin Şuheda meydanında gerçekleşen ulusal mitinge katılanlar, Amerika'nın Suriye halkına yönelik tek yanlı yaptırımlarına karşı muhalefetlerini bildirdiler.

Göstericiler Amerika'nın sözde Sezar yasasını kınarken, ulusal ilkelere bağlı olduklarını, Suriye halkının karşı karşıya olduğu zalimane kuşatma ve ekonomi savaşla mücadelede anavatanlarını destekleyeceklerinin altını çizdiler.

Göstericiler taşıdıkları pankartlar ve yazılarla terörizmle savaşta Suriye ordusuna teşekkür ettiler.

Amerika dışişleri bakanı Mike Pompeo Çarşamba günü Suriye hükümetine karşı yeni yaptırım kararını açıkladı.

Sezar olarak bilinen yeni yaptırım kararı, aralarında Suriye cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşinin de bulunduğu 39 Suriyeli şahsiyeti kapsıyor.