ABD'li lidelerin zihninde "başka bir özgürlüğün" yeri yok

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolara ilişkin sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Yıllarca yağma ve gözdağı vermek, farklı Amerikan liderlerin zihninde "başka bir özgürlüğün" yeri olmadığını kanıtlamıştır" denildi.

Bakanlığın "Trump yönetimi döneminde barışçıl protestoların bastırılması, dünyaya Amerika'nın utanç verici tarihini hatılatıyor" ifadesine yer verilen paylaşımında ayrıca, şunlar kaydedildi: Juneteenth (ABD’de köleliğin kaldırılış günü) 2020 yılında Amerika'daki modern köleliği ülke içi ve dışında kınamak için iyi bir fırsattır.

Minneapolis şehrinde 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı esnada nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından ABD’nin neredeyse tamamında ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlenmektedir.