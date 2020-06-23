  1. Dünya
  2. Amerika
23 Haz 2020 10:26

Maduro: Trump'la görüşmeye hazırım

Maduro: Trump'la görüşmeye hazırım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gerekirse ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela Haber Ajansına (AVN) yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Trump ile görüşebileceğini belirtti.

Trump'ın, kendisiyle görüşebileceği açıklamalarının hatırlatılması üzerine Maduro, eski ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Joe Biden ile 2015'teki görüşmesini hatırlatarak "Benim cevabım, Biden ile saygılı bir şekilde uzunca nasıl görüştüysem, gerektiği takdirde Başkan Donald Trump'la da saygı çerçevesinde görüşmeye hazırım. Tıpkı Biden ile görüştüğüm gibi Trump'la görüşebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1887315

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler