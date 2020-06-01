Ermenistan Başbakanı'nın doğum gününde korona testi pozitif çıktı!

1 Haziran 1975 doğumlu Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Basit bir sebepten dolayı işimin başında değilim. Corona virüs testim pozitif çıktı. Semptom göstermiyordum. Benim ardımdan tüm aileme de test yapıldı ve hepimizin test sonuçları pozitif çıktı” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı’nın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden edinen bilgiye göre, son 24 saat içerisinde tespit edilenn yeni vaka sayısı 210 oldu.

Şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 58.668’ken, son bir günde 603 test yapıldı.

Tedavi altında bulunan hasta sayısı 5.896 olarak açıklandı.

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 3.402, virüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı 139 olarak açıklandı. Ayrıca, koronavirüs teşhisi konulan ancak başka hastalıklardan dolayı yaşamını yitirenlerın sayısı da 55’e ulaştı.