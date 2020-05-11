Karabağ'da Kovid-19 vakaları arttı

Ermenistan basınına göre, Karabağ'da yapılan testler sonucunda 4 yeni Kovid-19 hastası tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 hastalığına Karabağ'ın Şahumyan idari bölgesindeki Nor Brajur köyünden 4 kişi yakalandı. Karabağ’da koronavirüse yakalanan hastaların genel sayısı 14 oldu.

Dört hastalardan ikisi Şuşi şehrindeki otellerden birinde karantina altında bulunuyor, diğer iki hasta ise kendi köylerinde izole oldular.

Karabağ Olağanüstü hal sorumlusunun kararına göre 7 Mayıs tarihinde Nor Verinşen ve Çapni köylerinde, 8 Mayıs tarihinde ise Nor Brajur köyünde giriş-çıkış yasağı devreye girdi.